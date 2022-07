SERIE B UFFICIALE – Andrea Costa Imola firma Tommaso Marangoni

L’Andrea Costa Imola Basket è lieta di annunciare l’ingaggio di Tommaso Marangoni. Il classe 2003 è cresciuto nelle giovanili dell’International Imola per poi passare alla Leonessa Brescia nella stagione sportiva 2018/2019. Nell’ultima annata, l’ala di Mordano ha indossato la maglia degli Orange1 Basket Bassano in Serie C Gold. Terminata l’esperienza in terra veneta, Marangoni ha deciso di accettare la corte dei biancorossi e di riavvicinarsi a casa per proseguire il suo percorso di crescita sotto la guida di coach Federico Grandi. Da tutti considerato come uno dei migliori prospetti italiani, Tommaso vanta nel suo palmarès una medaglia di bronzo europea conquistata con la maglia della nazionale Under 16 nell’estate del 2019. Nella finale per il terzo posto, gli azzurri hanno superato la Russia 73-68. Marangoni ha giocato 24 minuti segnando 13 punti con 5/11 al tiro, ma si è esaltato soprattutto negli ultimi 3 minuti realizzando 8 punti, con 2 triple e un recupero. La giovane ala ha firmato un contratto biennale con la nostra società ed è pronta per mettersi in mostra nel prossimo campionato di Serie B.

Il commento di Tommaso sul suo arrivo all’Andrea Costa:

«Dopo quattro anni passati lontano da Imola per concludere il mio percorso giovanile, tornare nella mia città per disputare il mio primo campionato da senior è una scommessa veramente allettante. Ringrazio l’Andrea Costa per aver pensato a me e aspetto con emozione e forte entusiasmo l’inizio di questa nuova avventura».

