SERIE B UFFICIALE – Andrea Costa Imola, il 2006 Giacomo Donati promosso in prima squadra

Super fieri di poter accogliere Jack ufficialmente in prima squadra!

Il sogno che si è avvera.

E’ questo il pensiero del giovanissimo, classe 2006, Giacomo Donati che approda in prima squadra dal settore giovanile International Basket Imola.

Giacomo, forlivese di nascita, arriva all’International cinque stagioni fa, dove svolge tutto l’iter delle giovanili e dove parallelamente lo porterà avanti nonostante il suo totale impiego agli ordini di Coach Di Paolantonio.

Già aggregato, alla prima squadra, verso il termine della scorsa stagione, lo Staff dirigenziale e tecnico biancorosso ha visto subito le ottime caratteristiche di Donati, la sua futuribilità ma soprattutto la sua mentalità.

Jack è un super under classe ’06 che arriva nel mondo senior proprio grazie alla sua squadra del Cuore: l’Andrea Costa.

Il primo commento di Giacomo Donati: “Sono felicissimo ed orgoglioso della chiamata in Serie B. Sono venuto, ad Imola, a fare le giovanili 5 anni fa ed in questi 5 anni mi sono sempre trovato bene sia con la società International che con la città che mi piace molto. E’ un sogno che si avvera. Spero di poter dare il mio contributo e di poter imparare in modo rapido l’ambiente senior che tanto mi è piaciuto già dallo scorso anno in serie D, chissà quest’anno in B! Ringrazio il Coach Di Paolantonio e le società International ed Andrea Costa che mi hanno offerto questa grande opportunità, è un onore. Non vedo l’ora di iniziare!”

Il commento di Coach Di Paolantonio: “L’inserimento di Donati nel gruppo squadra è un segnale importante di come vogliamo lavorare in sinergia anche le altre realtà del territorio imolese, di come vogliamo provare a valorizzare, oltre che i ragazzi più grandi e più formati, anche chi è in rampa di lancio e sta iniziando un percorso che speriamo sia il più lungo possibile.”

E per finire il DS, dell’International Basket Imola, Massimo Fiera: “C’è molta soddisfazione da parte della società e di tutto lo staff tecnico International, che negli anni ha sempre lavorato con Giacomo, che è un ragazzo di grande mentalità e buone doti tecniche. È bello che questa opportunità sia data a un ragazzo del nostro vivaio da coach Di Paolantonio e dall’Andrea Costa Imola che ringraziamo per la collaborazione. Il campionato di B Nazionale sarà di alto livello e proprio per questo “Jack” si sta allenando duramente tutta l’estate per essere pronto già per i primi allenamenti, con tanta voglia di fare bene e consapevole che sarà un grande passo per la sua formazione.”

Area Comunicazione Andrea Costa Imola 2022