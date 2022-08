SERIE B UFFICIALE – Andrea Costa Imola ingaggia Andrea Barbieri

L’Andrea Costa Imola è lieta di comunicare di aver trovato un accordo con la Virtus Bologna per il prestito di Matteo Barbieri. Il centro, classe 2003, è nato a Modena ed è alto 211 cm. Cresciuto cestisticamente in quel di Bologna e proveniente dalle giovanili della Virtus, ha già avuto la fortuna di essere convocato nelle nazionali giovanili. Con la canotta bianconera, invece, è stato convocato per la prima volta in prima squadra in occasione del derby del 22 novembre 2020 ed ha anche avuto la soddisfazione di scendere in campo negli ultimi minuti. Lo scorso anno, invece, ha disputato il campionato Under 19 Eccellenza.

Le parole della new entry biancorossa:

«L’Andrea Costa ha dimostrato nelle recenti stagioni di essere l’ambiente ideale per i giovani. Non vedo l’ora di iniziare, sono carico per la stagione che è alle porte, la mia prima in un campionato senior. Ci tengo a ringraziare l’intera società di Imola per questa importante opportunità, sono pronto a mettermi a disposizione di Coach Federico Grandi per qualsiasi richiesta, da subito mi ha dimostrato di credere tanto in me e voglio ricambiare questa fiducia nel migliore dei modi. Gli anni trascorsi con la Virtus Bologna mi hanno aiutato a crescere come giocatore e come uomo, non vedo l’ora di mettere in pratica tutto quello che ho imparato allenandomi costantemente con la prima squadra. Non vedo l’ora di scendere in campo davanti ai nostri tifosi! ».

Andrea Costa Imola

Area Comunicazione