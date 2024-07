SERIE B UFFICIALE – Andrea Costa Imola ingaggia Giacomo Filippini e conferma Martini

L’Andrea Costa Imola è lieta di comunicare il secondo colpo della stagione: Giacomo Filippini!

Pivot, classe 1991 di Lugo (RA) Giacomo è il secondo rinforzo dei biancorossi: giocatore d’esperienza ed una vera e propria certezza sotto la plance. Con alle spalle una breve esperienza in biancorosso nella stagione 2012/2013, Filippini nell’ultima stagione ha militato nella formazione ozzanese dove è approdato a seguito del mercato invernale, avendo giocato la prima parte di campionato, e la stagione 22-23, alla General Contractor Jesi. Nella sua carriera da segnalare anche la militanza presso altre formazioni importanti: Fiorenzuola, Faenza, Virtus Padova, Elachem Vigevano e Orva Lugo.

Le prime parole di Giacomo in biancorosso

“La mia firma ad Imola è stata una scelta quasi di cuore. Dopo anni che non giocavo in città, ho voluto cogliere nuovamente l’occasione. Ringrazio profondamente la dirigenza per avermi scelto e per l’offerta fatta. Sarà un piacere giocare nuovamente in un palazzetto così caldo e familiare. Spero che i tifosi siano carichi quanto lo sono io!”

Le parole di Coach Angori: “Siamo molto contenti che Giacomo entri a fare parte della famiglia biancorossa. È un giocatore che io conosco e ho sempre seguito negli anni, giocandoci contro anni fa quando indossava la canotta di Lugo. È un giocatore che so perfettamente quello che ci può dare, negli ultimi anni ha viaggiato sempre ad ottime cifre quindi conosce bene al categoria. È molto versatile: può darci sia una dimensione interna importante, ma anche una dimensione esterna. Siamo molto contenti e sicuramente di integrerà alla perfezione nel roster che stiamo costruendo.”

Una grande riconferma in casa Andrea Costa quella di Lucio Martini. Come il pubblico del PalaRuggi, ha già pregustato la scorsa stagione, Lucio è un ragazzo in grande crescita, dalle ottime potenzialità. La dirigenza biancorossa è molto soddisfatta di aver potuto riconfermare un ottimo prospetto nel roster di Coach Angori.



Due parole della dirigente Sofia Conti: “Lucio è un bravissimo ragazzo, prima che un buon atleta. Abbiamo potuto toccare con mano la notevole crescita personale e cestistica che ha fatto la scorsa stagione, tanto che a gennaio mormoravamo di quanto sarebbe stato un ottimo passo poterlo riconfermare. A seguito dell’ingaggio di Coach Angori, che è un ottimo coach per la crescita dei giovani, abbiamo subito lavorato per fare in modo che Lucio potesse indossare ancora la maglia nr 20 biancorossa.”



Queste le parole di Lucio Martini: “Sono pronto e carico per questa nuova stagione e contento di rimanere qua, appena ho parlato con la società e l’allenatore sono stato subito colpito dal progetto. Non vedo l’ora di rivedere i tifosi al palazzetto già dalle prime amichevoli, c’è un legame molto bello con loro e sono sicuro che anche quest’anno il loro supporto sarà fondamentale. Forza Andrea Costa!”

Area Comunicazione Andrea Costa Imola Basket