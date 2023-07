SERIE B UFFICIALE – Andrea Costa Imola ingaggia Gianmarco Sorrentino

L’Andrea Costa Imola è lieta di annunciare Gianmarco Sorrentino come secondo giocatore dei biancorossi. Classe 2003, figlio d’arte, Gianmarco la scorsa stagione ha militato alla Pallacanestro Varese, società militante nel campionato di serie B girone A.

La guardia biancorossa, prospetto della pallacanestro Italiana, approda ad Imola e queste le sue prime parole:

“Voglio ringraziare la Società e Coach Di Paolantonio per l’opportunità che mi stanno dando e anche per la fiducia che ho sentito riposta in me, fin da subito.

Sono molto contento di iniziare una nuova esperienza fuori casa, per mettermi alla prova al 100%.

Farò del mio mio meglio per aiutare la squadra a raggiungere gli obiettivi stagionali”

Il commento di Coach Di Paolantonio “Aggiungiamo al roster un ragazzo che ha già giocato minuti importanti senior, facendo bene in un girone difficile. Ha qualità fisiche e tecniche per dare supporto sin da subito alla squadra ed inoltre ha un’età che gli permetterà di crescere e migliorare nel corso della stagione per essere ancora più performante durante l’anno.”

Area Comunicazione

Andrea Costa Imola 2022