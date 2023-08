SERIE B UFFICIALE – Andrea Costa Imola, l’ultimo innesto è Lukas Aukstikalnis

L’ala-guardia lituana è l’ultimo giocatore biancorosso che andrà a completare il roster di Coach Di Paolantonio.

Militante, nella stagione 2022-2023, nella Lega della Romania con la maglia del Laguna Bucarest, Lukas viaggiava a 15 punti, 4 rimbalzi, 1.8 assist e 30’ di media. Esibendo un 54% da 2, un 43% dall’arco e un 78% in lunetta.

Giocatore da doppia cifra in tutte le partite disputate a parte in 4 uscite stagionali.

Profilo dalle grandi doti atletiche e cestistiche quello che chiuderà così il mercato biancorosso per la stagione 23-24

Soddisfatto Coach Di Paolantonio:

“Siamo estremamente soddisfatti di aver finalmente chiuso il roster, che così a breve potrà cominciare a lavorare al completo.

È stata una lunga ricerca, perché l’idea era quella di “incastrare” le caratteristiche dell’ultimo acquisto del mercato con quelle di chi era già parte del roster.

Lukas è a mio avviso il giocatore giusto, che porterà atletismo e fisicità, oltre che pericolosità offensiva nella nostra squadra, e nei colloqui telefonici che abbiamo avuto ha dimostrato di avere grande entusiasmo e voglia di giocare per Imola e per i suoi tifosi.”

L’ala lituana approderà a Imola nei prossimi giorni, così da essere quanto prima a disposizione dello Staff dell’Andrea Costa.

Uff stampa Andrea Costa Imola 2022