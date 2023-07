SERIE B UFFICIALE – Andrea Costa Imola replica a Alternative Solutions Consulting Srl

A seguito del comunicato stampa emesso lo scorso 28 luglio 2023 dalla società Alternative Solutions Consulting Srl, siamo con la presente a cercare di ricapitolare tutta la vicenda in merito alla questione relativa all’ipotetico passaggio di quote della società.

Come Andrea Costa Imola 2022 S.S.D.a.r.l. siamo stati contattati dal Prof. Piergiorgio Giuliani, Amministratore Delegato della società Alternative Solutions Consulting Srl, in data 9 giugno 2023, in quella stessa data da parte del Prof. Giuliani ci veniva manifestato l’interesse da parte di un gruppo di suoi clienti ad acquisire le quote societarie messe sul mercato dai due soci attuali, Alessandro Domenicali ed Andrea Ramenghi.

Dopo un primo incontro avvenuto nello studio imolese dell’Avvocato Vanessa Grandi, è stata consegnata alla società Alternative Solutions Consulting Srl tutta la documentazione richiesta ed inerente alla situazione economico-finanziaria dell’Andrea Costa Imola 2022 S.S.D.a.r.l..

In data 7 luglio 2023 la società Alternative Solutions Consulting Srl ha inviato una prima proposta di acquisto del 100% delle quote societarie. In questa proposta si richiedeva che la società fosse libera da debiti maturati e maturandi in base a delibere e/o decisioni dell’attuale gestione e che gli importi in questione si sarebbero dovuti estinguere tramite versamenti pro-quota in base all’attuale suddivisione delle quote, si richiedeva inoltre garanzia fidejussoria in capo ai soci di euro 60.000 ognuno. In ultima istanza si richiedeva che gli attuali amministratori e società anche collegate in capo a famigliari degli stessi, dovessero osservare un patto di non concorrenza per 24 mesi.

A seguito di contatto telefonico avvenuto in data 10 luglio 2023 venivano espresse al Prof. Giuliani alcune perplessità relative ai punti sopracitati, inoltre si faceva presente che l’attuale proprietà era disponibile alla copertura della perdita ma con una modalità diversa da quella richiesta.

Il giorno seguente, 11 luglio 2023, è stata ricevuta una seconda proposta di acquisto nella quale si toglievano i riferimenti alle fidejussioni in capo ai soci ma sostanzialmente si ribadivano i termini precedentemente indicati nella prima proposta.

Il 18 luglio 2023 la società Andrea Costa Imola 2022 S.S.D.a.r.l. rispondeva ufficialmente al Prof. Giuliani ribadendo che l’attuale proprietà si rendeva disponibile a coprire la perdita maturata “mediante introiti pubblicitari annuali garantiti, e non tramite versamento pro-quota in base all’attuale suddivisione delle quote della compagine societaria ad oggi in essere. Si faceva presente inoltre che “l’importo complessivo del debito maturato dovesse essere decurtato del valore del titolo sportivo di Serie B Nazionale, campionato al quale l’Andrea Costa Imola 2022 S.S.D.a.r.l. si è regolarmente iscritta”. Si ribadiva infine al Prof. Giuliani “la disponibilità della società Comunicazione & Marketing Srl ad instaurare un rapporto di esclusiva con gli eventuali acquirenti in merito alla ricerca pubblicitaria, e la disponibilità a proseguire nella trattativa, fermo restando che avremmo partecipato ad ulteriori incontri solamente nel caso in cui si fosse garantita la presenza dei suoi clienti”.

Non avendo avuto riscontri positivi in tal senso, a questo punto ci vediamo costretti a considerare chiusa la trattativa relativa a questo ipotetico passaggio di proprietà. Dispiace molto, soprattutto il non aver potuto interloquire direttamente con gli imprenditori interessati all’acquisto i quali sono voluti rimanere fino all’ultimo nel più assoluto anonimato, crediamo che un confronto sincero e vis-à-vis avrebbe potuto agevolare ogni discorso ed ottenere il risultato che tutti ci si augurava di ottenere.

A questo punto, al fine di salvaguardare il coach, il suo staff, il gruppo di giocatori che si sta assemblando, i partner della società, gli sponsor ed i tifosi tutti, riteniamo necessario concentrarci solo ed esclusivamente sulla stagione sportiva 2023/2024 che andrà a breve ad iniziare e che avrà come obiettivo quello di mantenere l’Andrea Costa Imola S.S.D.a.r.l. nel terzo campionato italiano di pallacanestro.

Andrea Costa Imola 2022