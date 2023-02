SERIE B UFFICIALE – Andrea Costa Imola riabbraccia Cusenza e saluta Agostini

“Certi amori non finiscono, fanno dei giri immensi e poi ritornano”. Così cantava Antonello Venditti e queste parole della canzone “Amici mai” calzano a pennello con il ritorno in biancorosso di Kevin Cusenza. Protagonista nella passata stagione della cavalcata fino ai playoff con Agrigento, ritorna in riva al Santerno, dopo la parentesi in quel di Monopoli, per mettere la sua grinta e il suo carisma a disposizione di Coach Federico Grandi in vista di questo delicato finale di stagione, con l’obiettivo di centrare la permanenza in Serie B anche per il prossimo anno.

Nella prima esperienza con la maglia dell’Andrea Costa, Kevin viaggiava con una media di 9.6 punti a partita per quasi 30 minuti di utilizzo in ogni incontro. Cusenza sarà a disposizione già per il derby di domenica 5 marzo quando al PalaRuggi arriveranno i Blacks Faenza.

Il commento di un’entusiasta Kevin Cusenza:

«Appena è iniziata a circolare la notizia a Imola, ho ricevuto non so quante chiamate e messaggi tra tifosi e anche giornalisti sia per chiedermi se fosse vero, sia per invogliarmi ancora di più a tornare. Ho vissuto Imola e so cosa vuol dire giocare per una città che vive di pallacanestro, e anche se non c’era bisogno, tutti questi attestati di stima da parte del popolo biancorosso mi hanno fatto emozionare. Non vedo l’ora di essere lì e di sentire sulla mia pelle l’effetto Ruggì, ma soprattutto di girarmi verso l’Onda d’Urto. Non vedo l’ora di tornare in quella che mi è bastato un anno per reputare casa!»



Il saluto dei biancorossi a Pietro Agostini.



In contemporanea con l’annuncio del ritorno di Kevin Cusenza, l’Andrea Costa Imola comunica di aver trovato un accordo con Pietro Agostini per la rescissione del suo contratto. La dirigenza biancorossa lo ringrazia per l’impegno dimostrato con la nostra maglia e augura a Pietro le migliori fortune per il suo futuro.

Daniele Monti

Addetto Stampa – Andrea Costa Imola