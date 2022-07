SERIE B UFFICIALE – Andrea Filippi rinnova con Gallarate

Siamo lieti ed orgogliosi di annunciare il rinnovo con Andrea Filippi anche per la prossima stagione. Il nostro numero 10 continuerà ad indossare la canotta biancoblu in quella Serie B che lui stesso aveva deciso di lasciare l’anno scorso per sposare il nostro progetto.

Fisicamente devastante, abbiamo ancora negli occhi le immagini delle sue schiacciate e stoppate nei pitturati di tutta la Lombardia, fondamentali con i quali ci ha condotto al successo finale. Andrea nel corso dell’annata ha avuto un rendimento in crescendo, arrivando a fornire delle prestazioni di altissimo livello durante i playoff, nei quali ha abbinato un’ottima qualità di gioco in post basso ad una grande versatilità nel saper giocare sia da 4 che da 5, spalle a canestro o partendo addirittura dalla linea da tre punti per una penetrazione o un arresto e tiro.

Capacità, queste, che lo hanno posto in cima alla lista delle riconferme per il nostro roster, convinti che con Riccardo Antonelli possa creare una coppia di lunghi ben assortita.

“Questa riconferma mi fa estremamente piacere – dice Filippi-. Non è stato facile cambiare completamente vita l’anno scorso lasciando la Toscana e Firenze per trasferirmi qui a Gallarate ma grazie alla società, ai compagni e a tutto lo staff mi sono sempre sentito a casa e questo mi ha aiutato ad ambientarmi al meglio. Io sono un ragazzo a cui piace avere una continuità nei progetti, infatti prima di Gallarate venivo da 7 stagioni passate nella stessa società. Sapere di essere ancora qui il prossimo anno per me è molto importante, mi stimola e mi carica in vista di un campionato tosto ed intenso come la DNB. Conosco il tipo di torneo e il girone in cui dovremmo essere inseriti; ci saranno delle difficoltà dovute alla forza delle altre squadre ma personalmente sapere di affrontare gente sulla carta più forte di me mi stimola invece di abbattermi. Quest’anno abbiamo fatto qualcosa di straordinario, sia in campo sia a livello di spogliatoio e dovremo ripartire da questo per fare un buon campionato di B e poter dire la nostra anche in una categoria superiore”.

Uff.Stampa Pall.Gallaratese