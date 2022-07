SERIE B UFFICIALE – Andrea Lo Biondo lascia Agrigento e firma con la Pielle Livorno

La UNICUSANO PIELLE LIVORNO è lieta di ufficializzare l’ingaggio dell’ala/pivot Andrea

Lo Biondo per la stagione 2022/2023.

Lo Biondo (classe 1998), 206 cm per 92 kg, è reduce da una straordinaria stagione con la

maglia della Fortitudo Agrigento, con la quale ha conquistato la promozione in Serie A2

(9.8 punti di media a partita conditi da 5 rimbalzi).

Uscito dal Miles Community College (nel Montana, Stati Uniti), Lo Biondo – nativo di

Legnano – dal minibasket ha toccato la Serie A da giovanissimo con la Pall. Varese, salvo

poi completare la propria formazione oltre oceano. Andrea è secondogenito di Alfredo, che

ha saputo trasmettere tutta la sua passione cestistica anche all’altro figlio, Matteo, passato

in Serie B con Oleggio.

Un gran colpo per la Unicusano, che va così a completare un reparto lunghi di grande

atletismo e mani dolci formato da Giovanni Lenti, Modou Diouf, Andrea Lo Biondo e

Filippo Di Sacco.

Ad Andrea, il più grande e caloroso benvenuto da parte di tutta la Pielle Livorno!

Ufficio Stampa PIELLE LIVORNO