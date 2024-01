SERIE B UFFICIALE – Andrea Niccolai nuovo coach di Fabriano

La Ristopro Janus Basket Fabriano è lieta di comunicare l’ingaggio di Andrea Niccolai come Head Coach dei biancoblu per la seconda metà di stagione 2023/24.



Un curriculum che non ha bisogno di presentazioni: un’intera carriera da giocatore tra Serie A1, A2 e nazionale italiana, con tanto di vittoria di Scudetto e Supercoppa con la maglia di Treviso. Uno dei pochi giocatori italiani a poter vantare una chiamata per un provino (non concretizzata) dalla NBA, in particolare dai Golden State Warriors. Andrea, inoltre, è già passato nella città della carta nel 2005, quando disputò 8 partite con la casacca del Fabriano Basket.

Terminata una lunghissima carriera da cestista con oltre diecimila punti segnati nei campionati professionistici (6° posto italiano di sempre), inizia quella di allenatore sulla panchina di Monsummano come vice di un’altra conoscenza fabrianese, Alessandro Fantozzi. Fantozzi viene poi esonerato, ed è Niccolai a prendere il suo posto, riuscendo a condurre la squadra alla salvezza. Nella stagione successiva Niccolai resta a Monsummano e finisce il campionato al nono posto, sfiorando i play-off. Nel 2016 subentra a stagione in corso sulla panchina della Fiorentina Basket in Serie B, rimanendovi fino al termine della stagione 2018-2019. Successivamente allena il Pino Dragons Firenze, altra società del capoluogo toscano, neopromossa in Serie B.

Nell’estate del 2020 passa alla Pallacanestro Biella in Serie A2 in qualità di vice di Iacopo Squarcina, mantenendo l’incarico per due campionati, fino a quando nell’estate 2022 i piemontesi rinunciano all’iscrizione. Nel gennaio 2023 entra nello staff tecnico della Pallacanestro Mantovana di Serie A2, dove occupa ancora il posto di vice-allenatore; sarà proprio qui la sua ultima comparsa su una panchina.



Ora il trasferimento a Fabriano, 19 anni dopo l’ultima volta. Ad Andrea va il più grande in bocca al lupo per il resto della stagione, da parte di tutta la Ristopro.

Ufficio Stampa Janus Basket Fabriano

Giacomo Marini