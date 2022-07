SERIE B UFFICIALE – Andrea Petracca alla Janus Fabriano

La Ristopro Janus Basket Fabriano è lieta di annunciare di aver raggiunto l’accordo, per la stagione 2022/23, con il giocatore Andrea Petracca, ala-pivot di 197 cm per 97 kg.

Petracca arriva dalla Tramarossa Vicenza, con cui ha centrato nell’ultimo biennio altrettante qualificazioni ai playoff nel girone B di Serie B.

Nato a Lecce il 3 agosto 1997, è cresciuto nel settore giovanile della formazione della sua città ed ha poi completato il percorso a Brindisi, dove fu anche aggregato al club di A nel 2017/18.

Nel 2018/19 è rimasto in Puglia per il primo campionato di B con la maglia della Cestistica San Severo, dove era compagno di squadra di Nicolas Stanic, che ritrova ora in biancoblù.

Dopo quella stagione, conclusa sfiorando la promozione in A2, Petracca ha sposato la causa del Valsesia Basket, nel girone A di Serie B, dove ha prodotto 8.7 punti e 5.0 rimbalzi di media.

La buona stagione in Piemonte gli vale la chiamata della Tramarossa Vicenza e alla corte di coach Cesare Ciocca disputa due campionati in crescita: in particolare nella stagione appena conclusa fa segnare le migliori statistiche della carriera in tutte le voci, con 8.9 punti, 6.6 rimbalzi, 1.7 assist e il 40% al tiro da tre, dimostrandosi un lungo versatile e bidimensionale.

Ad Andrea i migliori auguri di una stagione ricca di soddisfazioni con la maglia biancoblù.

