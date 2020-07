SERIE B UFFICIALE – Andrea Petracca è della Tramarossa Vicenza

La Tramarossa Vicenza ha concluso in questo weekend una nuova operazione di mercato, firmando l’ala grande Andrea Petracca, giocatore classe 1997 che sarà dunque a disposizione di coach Ciocca nella stagione 2020-21. Il giocatore, 197 centimetri, va a comporre il reparto lunghi dove entrerà stabilmente nelle rotazione del 4 e del 5, potendo ricoprire il doppio ruolo, grazie ad una buona versatilità e massiccia fisicità.

Nato a Lecce, Petracca è cresciuto nelle giovanili della sua città, dove fu poi notato dai dirigenti della New Basket Brindisi, club di serie A, al quale venne aggregato. Nella successiva stagione 2018/2019, passò in forza all’Allianz Cestistica San Severo (serie B Girone C), dove conquistò spazio e minuti in una squadra molto competitiva che raggiunse la Final Four per la promozione in A2. L’anno scorso, con il passaggio alla Gessi Valsesia (Serie B, Girone A), il giovane pugliese ha messo in mostra prospettive assai interessanti e continuità di rendimento, chiudendo la stagione con una media di 25 minuti giocati, 8.7 punti realizzati e 5 rimbalzi, con affidabilità anche nel tiro da fuori (35% da 3 punti).

Un acquisto che può rivelarsi prezioso nel dare peso alla squadra nella lotta sotto le plance e nel contenimento dei lunghi avversari.

Petracca è il quinto giocatore a roster e terzo over della Tramarossa per la stagione 2020-21. La composizione della squadra sta ormai prendendo definitivamente forma ed a breve arriveranno le ulteriori ufficializzazioni delle trattative ancora pendenti, a completamento della rosa.

FONTE: Uff. Stampa Pall. Vicenza 2012