SERIE B UFFICIALE – Andrea Renzi riparte dalla Viola Reggio Calabria

La Pallacanestro Viola comunica l’ingaggio del forte pivot Andrea Renzi.

Il fuoriclasse genovese, classe 1989, 2,08 d’altezza, vanta una brillante carriera che fin dalle prime esperienze giovanili lo ha portato ad indossare le maglie delle nazionali Under 16 e Under 18 e prendendo parte agli Europei di Lituania 2011 con la Nazionale Maggiore.

Dopo l’esperienza nella massima serie a Treviso con cui gioca i play off scudetto e un campionato con la storica società Scaligera Verona, Renzi approda in Sicilia a Trapani in serie A2 dove milita anche agli ordini di Lino Lardo, infrangendo in otto stagioni ogni primato e trascinando la società siciliana al tabellone play off. In forza ad Orzinuovi nella scorsa stagione diventa adesso il pilastro fondamentale del roster neroarancio.

Particolarmente soddisfatti il Presidente Laganà e il GM Giuse Barrile che dichiarano: “Siamo molto felici di avere Andrea a Reggio, è un giocatore dalle indiscutibili qualità tecniche, un vero lusso per la categoria. È il primo tassello da cui siamo voluti ripartire per costruire un roster degno della nostra storia e affrontare un campionato difficile e impegnativo.”

UFF. STAMPA PALL. VIOLA REGGIO CALABRIA