SERIE B UFFICIALE – Andrea Scanzi vola a Fabriano

La Janus Basket Fabriano comunica di aver raggiunto un accordo con Andrea Scanzi per la stagione 2020/21: giunge a Fabriano dopo aver militato tra le fila di Cesena la scorsa stagione.

Guardia classe ’88 di 190 cm per 93 chili, Andrea debutta nei campionati senior appena diciottenne, nella lontana annata 2006/07 con la maglia di Iseo (Serie B Dilettanti); qui matura per due stagioni sbocciando nel 2009/10, con 11 punti, 2.93 e 1.52 assist in 29 apparizioni e mantenendo la stessa media il campionato dopo nella Serie A Dilettanti con la canotta di Riva.

Arriva poi la prestigiosa chiamata di Brescia, dove Andrea ha la possibilità di calcare i campi di LegaDue; qui rimane due anni, così come a Montichiari al suo ritorno in Serie B (2013/14 e 2014/15), dove gioca un gran basket: 12.39 punti, 4.22 rimbalzi e 1.54 assist in 32.5 minuti di utilizzo la prima stagione e 9.3 punti, 4.11 rimbalzi e 2.33 assist la seconda.

Dopo una stagione a Bergamo, sono le esperienze di Orzinuovi e Milano che segnano in positivo la carriera di Scanzi: due promozioni consecutive nella seconda serie nazionale, con un intermezzo proprio in A2 proprio con la Agribertocchi, annate in cui Andrea registra anche il massimo in carriera di punti (12.76 in “soli” 27.72 minuti di utilizzo).

La scorsa stagione la neo guardia biancoblu l’ha passata a Cesena, contribuendo alla ottima cavalcata della Tigers con 11.3 punti, 3.24 rimbalzi e 2.24, fino dell’interruzione del campionato.

L’intera società porge ad Andrea i migliori auguri per la stagione, con la speranza di ottenere grandi risultati insieme.

Ufficio Stampa Janus Basket Fabriano