SERIE B UFFICIALE – Andrea Valentini lascia Caserta ma non la Campania: accordo con Salerno

Il puzzle sta per completarsi, e sarà davvero un gran bel puzzle quello della stagione 2020-21.

La Virtus Arechi Salerno non si ferma più e annuncia anche l’ingaggio del classe 1998 Andrea Valentini (credit foto Prospero Scolpini). L’ala laziale (199 cm) è cresciuto nelle fila della Stella Azzurra Roma, club con il quale ha conquistato il titolo di vice campione d’Italia alla Finale Nazionale Under 15 del 2012. Nel 2015, poi, il passaggio alla Tiber Roma dove disputa due stagioni di C e una di B dove mette insieme numeri subito interessante: 315 punti totali, 222 rimbalzi e anche 21 assist. La stagione successiva, invece, si trasferisce inizialmente a Desio (B) e poi a metà campionato dopo 13 partite dice sì al corteggiamento della Juve Caserta. In Campania è prima protagonista in Serie B (60% da due) e nel 2019-20 anche in Serie A2 (57% da due): “Sono felice di restare in Campania, ho avuto l’occasione di visitare spesso Salerno nei mesi scorsi ed è una città bellissima. Quando è arrivata la proposta ero contentissimo, non ho avuto dubbi nel dire sì alla Virtus – le prime parole di Andrea Valentini da giocatore blaugrana -. Arrivo in un club che ha sempre costruito ottime squadre e che sa farsi apprezzare in giro per l’Italia per il modo in cui lavora. Sono convinto che anche nella prossima stagione la Virtus reciterà un ruolo importante, personalmente ho grande voglia di rivalsa e di continuare il mio percorso di crescita. Già da ora posso garantire massimo impegno, quando sono in campo non ho timore di lottare su ogni pallone”.

Il direttore sportivo Pino Corvo presente il nuovo rinforzo della Virtus: “Valentini è un prospetto interessantissimo, ci darà certamente una grossa mano nel corso della stagione. Abbiamo puntato con decisione su di lui e siamo felici che la trattativa si sia conclusa positivamente. Tre anni fa l’abbiamo affrontato con la Tiber al suo debutto in Serie B e dimostrò subito di essere un giocatore futuribile. Il suo arrivo è esattamente in linea con i programmi societari, riuscire a costruire un roster formato da over di spessore e under di prospettiva”.

Uff stampa Virtus Arechi Salerno