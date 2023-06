SERIE B UFFICIALE – Andrea Zanchi è il nuovo allenatore della Agribertocchi Orzinuovi

L’Agribertocchi Orzinuovi comunica ufficialmente di aver trovato un accordo annuale con coach Andrea Zanchi per la guida tecnica della Prima Squadra fino a giugno 2024.

Classe 1964 e nativo di Venezia, coach Andrea Zanchi inizia la propria carriera da allenatore in giovane età, quando, a partire dal 1980, ricopre per un lustro il ruolo di Capo Allenatore di diverse formazioni presso il settore giovanile del Lido Venezia.

L’estate del 1985 coincide con il suo passaggio alla Reyer Venezia, storica piazza del panorama cestistico italiano, dove è protagonista lungo sette stagioni all’interno del settore giovanile, raggiungendo una finale nazionale nella categoria “Allievi”.

L’esperienza maturata in laguna gli vale la chiamata di Porto San Giorgio, dividendosi, per un quadriennio, nel lavoro tra il settore giovanile, con cui conquista una finale nazionale nella categoria “Cadetti”, e la carica di Primo Assistente Capo Allenatore della Prima Squadra (Serie B Eccellenza), collaborando con coach John Mc Millen e coach Alessio Baldinelli.

Decide di ripartire da Jesi (Serie B Eccellenza), società blasonata della pallacanestro italiana, seguendo coach Alessio Baldinelli e stabilendosi sotto i colori dell’Aurora per sei stagioni. Durante la sua permanenza in terra marchigiana è stato Responsabile del Settore Giovanile, ha ottenuto una promozione in Serie A2, affiancando poi coach Massimo Mangano al quale subentra nel 1999.

Jesi sceglie, nella stagione seguente, di affidargli la panchina della Prima Squadra, militante in Serie A2. Coach Andrea Zanchi ripaga la fiducia strappando il biglietto per le Final Eight di Coppa Italia e ai playoff promozione.

Ecco allora una fugace apparizione a Siena (Serie B Eccellenza), in qualità di Capo Allenatore, per fare ritorno a Jesi, per un ulteriore biennio in Serie A2 da Capo Allenatore, caratterizzato da altrettante qualificazioni ai playoff promozione.

La stagione 2003/2004 lo vede ai nastri di partenza sulla panchina di Novara (Serie A2), mentre nell’annata successiva è di scena ad Osimo (Serie A2).

Accetta poi la proposta di Latina (Serie B Eccellenza), dove è protagonista per un triennio, arrivando, nel campionato 2007/2008, alle semifinali dei play off promozione.

Nuovo anno e altra firma a Jesi (Serie A2), ma la società opta, in seguito, per l’esonero venendo così rilevato da coach Luca Ciaboco.

Chiusa l’ennesima esperienza a Jesi si trasferisce ad Omegna (Serie A Dilettanti), agguantando le semifinali playoff promozione, seguono tre campionati a Casalpusterlengo (Serie A2) ed una stagione a Recanati (Serie A2).

Nell’estate del 2016 arriva la chiamata della Vanoli Cremona (Serie A), indossando i gradi di Primo Assistente Capo Allenatore agli ordini di coach Paolo Lepore.

Sceglie di tornare a Casalpusterlengo (Serie A2) e sposa, nel 2018, il progetto della Scuola Basket Montegranaro, chiamato ad essere il Responsabile del Settore Giovanile ed il Capo Allenatore delle diverse formazioni.

Dopo la cancellazione di ogni attività agonistica dovuta alla pandemia, prepara le valigie per Giulianova (Serie B), ma è Biella (Serie A2), per l’anno 2021/2022, a scommettere su coach Andrea Zanchi, il quale, dopo un inizio preoccupante, porta in cascina una salvezza tanto difficile quanto splendida.

Queste le parole di coach Andrea Zanchi, nuovo Capo Allenatore dell’Agribertocchi Orzinuovi, fresco di firma: «Sono molto contento della chiamata che ho ricevuto da parte di Orzinuovi, un vero piacere. E’ stata una sorpresa, considerando i risultati che la società ha saputo ottenere durante la stagione appena conclusa. Non ci sono tante realtà con una programmazione strutturata come Orzinuovi e devo ringraziare la dirigenza per aver pensato a me. Ormai, non sono più giovane, ma la passione e l’entusiasmo nello stare in palestra che mi animano sono sempre state le stesse. Sarà molto difficile replicare la scorsa stagione, ma abbiamo una proprietà ambiziosa ed un nucleo di giocatori importanti. Ogni annata è a sé, in quanto non solo cambiano le situazioni degli avversari, ma anche le variabili con cui dover fare i conti. E’ necessario, pertanto, resettare e ripartire assieme. I risultati saranno il frutto del lavoro e delle emozioni che sapremo trasmettere dal gruppo squadra e dirigenza all’ambiente. Voglio che il gruppo stia bene assieme, si diverta, ma soprattutto che lavori sodo quotidianamente per la propria crescita e per i nostri tifosi. Io ritengo che sia importante essere uomini e poi giocatori. Su questo aspetto, io e la società siamo stati subito in sintonia».

Alessandro Muzio, Direttore Sportivo dell’Agribertocchi Orzinuovi, esprime le sue sensazioni: «Innanzitutto, è doveroso un sentito ringraziamento a coach Marco Calvani per quanto fatto ad Orzinuovi durante la stagione appena conclusa, vincendo due trofei e sfiorando la promozione in Serie A2. Auguriamo a coach Marco Calvani le migliori fortune per il proseguo della sua carriera. Andrea Zanchi è un coach di grande esperienza, che due stagioni fa a Biella ha compiuto una grande impresa, riuscendo ad ottenere una salvezza con una squadra formata da tasselli giovani ed inesperti e centrando molte vittorie sul finire del campionato. Durante la sua carriera ha vissuto tante esperienze in giro per l’Italia, lavorando tanto con i giovani e ha creato rapporti umani di un certo spessore. Siamo contenti di ripartire da un allenatore come lui per provare a fare un campionato ambizioso, a consolidarci ancora a questo livello e, perché no, cercare il salto in Serie A2. Non sarà semplice, in quanto il campionato si prospetta più difficile. Sarà, infatti, una Serie B con meno squadre, ma con un livello tecnico maggiore e la possibilità di inserire uno straniero in squadra, come qualche società ha già fatto. Sarà una bella sfida per tutti e per coach Andrea Zanchi, che ha molta voglia di ripartire, per sua stessa ammissione. Siamo carichi per costruire un roster in linea con le nostre ambizioni».

