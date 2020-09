SERIE B UFFICIALE – Andrea Zanchi è il nuovo coach di Giulia Basket

Inizia a prendere forma il Giulia Basket in vista della stagione 2020/2021 del campionato di serie “B”. Il primo tassello dello scacchiere, che andrà via via componendosi nei prossimi giorni, è lo staff tecnico che vedrà come capoallenatore un nome di primo piano per la serie B: Andrea Zanchi.

Nato il 22 maggio 1964, di origini veneziane ma marchigiano d’adozione, Zanchi viene a Giulianova con alle spalle ben oltre trentanni di carriera. Formatosi a livello giovanile alla guida del Lido e della Reyer Venezia, è approdato nelle Marche dove ha allenato la Sangiorgese di Porto San Giorgio e in seguito l’Aurora Jesi, dove ha fatto tutta la trafila partendo dal ruolo di responsabile del settore giovanile fino arrivare ad essere capo allenatore in LegaDue. Le sue esperienze in serie A2 sono state anche targate Novara, Osimo, Recanati e Casalpusterlengo, dove ha disputato una finale playoff di A2 Silver (persa solo a gara 5 con Mantova). Importanti anche le esperienze in DNA dove è stato alla guida di Omegna (dal 2009 al 2011) e di Latina (dal 2005 al 2008). Nel 2016/2017 la breve esperienza sulla panchina di Scafati prima di passare alla Vanoli Cremona. L’ultima esperienza in A2 è targata Piacenza (2017/2018) poi per il neo coach giallorosso due anni a Montegranaro come Responsabile del settore giovanile.

“Vengo a Giulianova con tanta motivazione per far bene”- queste le prime parole di Zanchi – “Due anni fa avevo deciso di tornare a casa perchè la pallacanestro vive un momento particolare, e avevo deciso di tornare a occuparmi a tempo pieno delle giovanili. Partendo dal presupposto che la società mi ha contattato e mi ha esposto il progetto di fare una squadra basata sui giovani, questo mi ha incuriosito e mi ha spinto a venire a Giulianoa. La squadra che affronterà il prossimo campionato sarà quindi molto giovane, da crescere e per crescere tutti insieme. Sto conoscendo tante persone in gamba. C’è la volontà e la voglia di fare qualcosa di buono. Ho già modo di conoscere parte dello staff tecnico tra cui Montuori, che è un ragazzo molto appassionato, e Claudio Mazzaufo che conosco da tanti anni per esserci incontrati sui parquet di mezza italia. Gli altri avrò mdo di conoscerli nei prossimi giorni, perchè con loro affronteremo un bel viaggio lungo 10 mesi”

Andrea Zanchi andrà a coordinare uno staff tecnico importante e motivato composto da Giovanni Montuori, grande ex giocatore di B e C con esperienze da vice allenatore sulla panchina di Campli alle dipendenze di coach Piero Millina, e da Sante “Sandro” Bontà, giuliese doc e pietra angolare del basket cittadino, che si occuperà anche in prima persona del settore giovanile.

Lo staff dei preparatori sarà invce guidato da un altro giuliese doc che non ha bisogno di presentazioni, il professor Claudio Mazzaufo, che ha legato il suo nome ai successi del Teramo Basket, accompagnandone la cavalcata dalla B2 alla A1, categoria dove è rimasto per nove stagioni. I suoi successi esulano anche dalla pallacanestro perchè il suo nome, come responsabile tecnico del settore salti della nazionale di atletica leggera, è legato ai trionfi di tanti atleti azzurri come Andrew Howe, Magdelin Martinez e Fabrizio Donato. Il professor Mazzaufo si avvarrà della collaborazione di Marco DI MARCO per la prima squadra e per il settore giovanile.

Nei prossimi giorni attese altre novità…

