SERIE B UFFICIALE – Andrea Zanchi lascia il Basket Golfo

Fulmine a ciel sereno in casa gialloblu ed in casa Zanchi. Arriva la brutta notizia che il coach veneziano si deve fare da parte e lasciare la squadra che, insieme al ds Cecchetti, aveva formato per disputare il prossimo campionato di serie B. Purtroppo questo è dovuto a problemi di salute di un familiare e questo fa ancora più male. La società è enormemente dispiaciuta per quanto accaduto ad Andrea e si sente vicinissima al coach, augurandosi di cuore che si possa risolvere il problema e che torni il sorrisi e la serenità in quella famiglia. Forza Andrea, un abbraccio di cuore da tutta Piombino.

UFF.STAMPA BASKET GOLFO