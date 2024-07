SERIE B UFFICIALE – Angelo Guaccio rinnova con Fiorenzuola

Pallacanestro Fiorenzuola 1972 è contenta di poter annunciare di aver trovato l’accordo per l’estensione dell’acquisizione delle prestazioni sportive di Angelo Guaccio fino al 30/06/2025.

Ala forte classe 1998, Guaccio è nato a Rio de Janeiro ma si è trasferito in Italia già a 4 anni, iniziando a giocare con la formazione della Rari Nantes Bordighera per 2 stagioni, prima di passare in settori giovanili di buon livello come Loano e Battipaglia.

Proprio a Battipaglia Angelo inizia la sua avventura nelle prime squadre, avventura che va a pari passo con la convocazione al raduno della Nazionale Under 18 nel 2015/2016.

Per l’annata 2018/2019 Guaccio passa alla Omnia Basket Pavia in Serie B, prima di intraprendere l’avventura con la maglia della Virtus Cassino dove realizza 4 punti e 5 rimbalzi di media.

Nell’estate 2019 viene trasferito a Fabriano, ma la stagione viene conclusa con la maglia della JuVi Cremona con 8,8 punti di media e 5,2 rimbalzi. Dopo la stagione seguente con la maglia della Fortitudo Alessandria (11 punti di media in Serie B), Guaccio decide di non continuare la sua esperienza nella pallacanestro 5vs5, aprendosi al mondo dello streetball con cui nelle stagioni seguenti colleziona diversi piazzamenti di rilievo nelle maggiori tappe italiane e inizia a fare esperienza anche negli eventi all’estero.

Arrivato a Fiorenzuola nella pausa di Natale 2023 per allenarsi, Guaccio è riuscito a ritagliarsi nel girone di ritorno di Serie B Nazionale Old Wild West 2023/2024 un ruolo di valore in rosa, ben superiore rispetto alle mere statistiche degli 1,6 punti e 2,4 rimbalzi medi in 12 minuti di utilizzo.

Tutta la società si congratula con Angelo, con un’altra stagione nello sciame dei Bees tutta da vivere.

UFF.STAMPA FIORENZUOLA BEES