SERIE B UFFICIALE – Giacomo Cecchinato è la quinta conferma della Virtus Padova! Salutano invece Albertini, Lovisotto e Calvi

L’Antenore Energia Virtus Padova ha il piacere di comunicare che l’atleta Giacomo Cecchinato farà parte del roster neroverde di coach Riccardo De Nicolao anche per la stagione 2022/23. Cecchinato è un playmaker/guardia padovana classe 2001di 186 centimetri, arrivato in casa Virtus la scorsa estate dall’Unione Basket Padova dopo le esperienze in C Gold e in B con i biancorossi e dopo essere cresciuto tra le giovanili di Arcella e Casale Monferrato. Per lui lo scorso campionato una media di 10.6 punti a partita e un 34% di precisione al tiro da tre. La sua è la quinta riconferma per l’Antenore Energia dopo quelle di Marangon, Lusvarghi, Ferrari e Francesco De Nicolao.

«La passata stagione è stata positiva per me, ma ho grandi ambizioni e vorrei affermarmi con la Virtus e portarla più in alto possibile – commenta Cecchinato -. L’obiettivo mio infatti è quello di arrivare un giorno in Serie A e spero di poterlo fare insieme a questa squadra. Per fare un salto di qualità ulteriore so che dovrò migliorare fisicamente, alzare il mio livello in difesa e affinare la qualità dei miei passaggi. Non ho ancora parlato col coach del prossimo campionato ma a livello tattico credo che mi verrà chiesto di prendermi più responsabilità al tiro e svolgere ancora il ruolo di guardia. Partenza Pellicano? Io e lui siamo molto amici, dispiace non averlo più in spogliatoio ma sono contento per la sua scelta perché Mestre sarà un’ottima squadra e gli faccio il mio in bocca al lupo. Derby con l’Ubp? Sono contento che l’Unione sia tornata in B, sono andato anche a vedere i playoff e questa promozione se la sono meritata. Saranno partite speciali per lo sport padovano ma anche per me a livello umano per il mio passato lì: non vedo l’ora di giocarle e sono sicuro che ci divertiremo in campo e faremo divertire anche il pubblico sugli spalti».

Contestualmente alla conferma di Cecchinato, la Virtus annuncia la separazione con gli atleti Giorgio Calvi, Isacco Lovisotto e Andrea Albertini che saluta e ringrazia sentitamente per l’impegno e la dedizione dimostrati nell’ultima stagione.

Uff Stampa Virtus Padova