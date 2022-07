SERIE B UFFICIALE – Antenore Energia Padova annuncia i play Federico Osellieri ed Edoardo Fiore 

L’Antenore Energia Virtus Padova ha il piacere di comunicare l’ingaggio per la stagione 2022/23 del playmaker padovano classe ’98 Federico Osellieri. Atleta cresciuto nel settore giovanile della Virtus Padova, Osellieri ha nel suo curriculum tre stagioni in Serie D con Limena, una stagione in C Silver con Salzano e lo scorso campionato sempre in C Silver con la Pallacanestro 4 Torri Ferrara. Per lui una importante e costante crescita che gli è valsa la chiamata in Serie B con coach Riccardo De Nicolao.

«Giocare di nuovo alla Virtus è davvero una grande emozioni perché dopo molte stagioni tornare a casa è un vero piacere – commenta Osellieri -. Sento molto Padova come la mia città e rappresentarla giocando a basket tornando dove ho fatto il settore giovanile è un’emozione che non ha prezzo. Come caratteristiche sono un giocatore a cui piace molto attaccare il ferro e giocare dalla media ma comunque mi reputo un elemento duttile che si adatta dove la squadra ha bisogno. L’ultima stagione l’ho disputata alla 4 Torri Ferrara, che ci tengo molto a ringraziare, ed è andata bene dato che ho finito la stagione come capocannoniere del girone con una media di 14 punti a partita. Ho giocato poi con un ex virtussino come Carlos Canelo che mi ha aiutato molto a migliorare e che ringrazio per essermi stato vicino: come squadra siamo andati ad un passo dalla semifinale playoff per andare in C Gold. Con coach De Nicolao mi sono trovato a giugno per fare degli allenamenti e da lì ha deciso di darmi questa opportunità perché ha visto in me un giocatore che può crescere ancora. Sarà il mio esordio in B e per me sarà un doppio salto di categoria, sono molto carico e sono pronto a ricavarmi il mio spazio».

Contestualmente all’arrivo di Osellieri, la Virtus Padova comunica che anche il play/guardia classe 2003 Edoardo Fiore farà parte del roster della prima squadra neroverde 2022/23. Il giocatore è cresciuto nel settore giovanile virtussino ed è reduce da un’esperienza negli Usa in forza al John Bapst Memorial High School nel Maine.

Uff.Stampa Virtus Padova