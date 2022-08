SERIE B UFFICIALE – Antenore Energia Padova conferma Schiavon

ADOVA L’Antenore Energia Virtus Padova comunica che il capitano Federico Schiavon, ala classe ’88, farà parte del roster neroverde anche la prossima stagione. Per lui sarà la tredicesima stagione in prima squadra della società virtussina, di cui diventa sempre più una leggenda.

«Per me vestire questa maglia è sempre un onore ed essere confermato per la prima squadra lo vivo con lo stesso entusiasmo di quando ero un ragazzino – commenta Schiavon -. Questa che è alle porte sarà una stagione decisiva per fare il salto di qualità e credo che sia stato fatto un mercato davvero importante: sulla carta questa è una delle Virtus più forti in cui io abbia giocato perché sono arrivati rinforzi importanti sia negli esterni che nei lunghi. Al di là di questi rinforzi poi c’è uno zoccolo duro che serve ad accogliere e a trasmettere i valori di questo gruppo ai nuovi arrivati: insieme a Ferrari e a Francesco De Nicolao sentiamo il ruolo di essere nello spogliatoio i senatori di questa squadra. Infine sono contento del ritorno in Serie B dell’Ubp che per l’occasione ha riproposto lo storico nome di Petrarca: sono l’ultimo reduce dei derby del 2014/15 e in quell’annata la rivalità ci diede una spinta in più per ottenere la promozione dalla C Gold alla B, speriamo che questo possa ripetersi con l’ottenimento da parte nostra della B1 a fine campionato».

Contestualmente al rinnovo con Schiavon la Virtus comunica che faranno parte del roster neroverde anche i giovani Francesco Ciadini, lungo classe 2002 ex Tortona e Ravenna in A2, e Francesco Padovani centro classe 2005 prodotto del settore giovanile virtussino.

