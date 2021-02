SERIE B UFFICIALE – Antonio Paternoster nuovo coach di Monopoli

L’Action Now 2019 ha raggiunto un accordo ufficiale con Antonio Paternoster, che sarà il nuovo coach dell’EPC Action Now Monopoli. Il tecnico, 49 anni, è originario di Potenza e ha maturato diverse esperienze in A2 e B con Basket Agropoli, Viola Reggio Calabria, Arechi Salerno e Gimar Basket Lecco. Paternoster ha accettato con entusiasmo la proposta della società, consapevole di poter portare avanti il progetto. A lui e allo staff un grosso in bocca al lupo per la gestione tecnica in un momento così delicato di questa singolare e difficile annata sportiva.

Il nuovo coach esordirà domenica 28 febbraio, tra le mura amiche della “Melvin”: l’avversario sarà Ruvo.

Uff stampa EPC Action Now Monopoli