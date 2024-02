SERIE B UFFICIALE – Armin Mazic firma con Ruvo di Puglia

La Pallacanestro Ruvo di Puglia è lieta di annunciare l’arrivo di Armin Mazić, nel ruolo di guardia/ala piccola, di 201 cm e 93 kg.

Il cestista, nato a Brno in Repubblica Ceca, di nazionalità croata e di formazione italiana. Fu portato in Italia dal team di Casale Monferrato per poi trasferirsi nelle giovanili della Benetton Treviso, militante in A1.

In carriera ha vestito le maglie di Cremona (serie A1) poi Mantova (serie A2), Reggio Calabria (serie A2), Iseo (serie B), Porto Sant’Elpidio (serie B), Pavimaro Molfetta (serie B).

Mazić è noto per le sue triple da distanza siderale e tanta classe messa in scena sui vari parquet calcati.

Benvenuto a Ruvo, Armin!

UFF.STAMPA PALL.RUVO DI PUGLIA