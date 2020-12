SERIE B UFFICIALE – Armin Mazic nuovo innesto della Pavimaro Molfetta

La Pavimaro Pallacanestro Molfetta comunica di aver raggiunto l’accordo con l’atleta Armin Mazic, che indosserà la maglia biancorossa per il resto della stagione.

Armin play- guardia classe 1993 di quasi 200cm, nato a Brno in Repubblica Ceca ma di nazionalità croata con formazione italiana, arriva in Italia giovanissimo a Casale Monferrato poi completa la trafila delle giovanili con la storica società della Benetton Treviso, nella sua carriera ha indossato le maglie di Cremona in Serie A, Mantova e Reggio Calabria in LegaDue.

Dopo le esperienze all’estero nei massimi campionati di Bosnia e Croazia, ha giocato anche per i Glasgow Rocks, prima di tornare in Italia in Serie B, dove prima ha giocato a Costa Volpino in 19 partite ha messo a segno 12 punti di media, 6 rimbalzi e 3 assist, poi a Porto Sant’Elpidio dove ha viaggiato a 10 punti di media.

Fortemente voluto dal General Manager Leonardo Scardigno, Mazic dotato di grande fisicità, ottima visione di gioco e un buon tiro e va a rinforzare il reparto degli esterni dei biancorossi.

Il nuovo acquisto della Pavimaro Molfetta si sta già allenando da qualche giorno a Molfetta agli ordini di Coach Carolillo e sarà a disposizione già nella gara di domenica contro Nardò.

BENVENUTO A MOLFETTA ARMIN!!

Ufficio Stampa Pallacanestro Molfetta