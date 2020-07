SERIE B UFFICIALE – Aurora Jesi annuncia Daniele Cocco

L’Aurora Basket è lieta di annunciare di essersi assicurata per la prossima stagione le prestazioni del classe 2001 Daniele Cocco.

Nato e cresciuto a Chieti, Cocco è un 4/5 di 195 centimetri dalla mano molto educata. Dopo la trafila giovanile, è con la società teatina che Cocco si toglie le prime soddisfazioni nel mondo senior, prima vincendo il campionato di Serie D nella stagione 2017/18 con il Basket Chieti, poi, nella stagione successiva facendo parte della Teate militante in Serie B segnando anche i primi punti nel terzo campionato giovanile. Contemporaneamente, Daniele è stato impegnato anche nel campionato di C Silver conquistato l’anno prima, portando il suo prezioso contributo con 14,3 punti di media in 20 partite. L’anno successivo il lungo abruzzese si sposta di pochi chilometri trasferendosi a Pescara dove, oltre a proseguire il percorso di crescita a livello senior, incrocia la via dell’Aurora nel campionato Under 18: è proprio nella massima competizione giovanile che Cocco si mette in luce risultando, fino alla conclusione per il Covid, il sesto miglior realizzatore (18,9 punti a partita, proprio alle spalle del nostro Giacché) e il miglior rimbalzista (12,3, alla pari del prospetto pesarese Basso). Nello specifico, poi, la miglior prestazione la realizza proprio all’Ubi Banca Sport Center quando, contro i pari età arancioblù, mette a referto 32 punti e aggiungendoci 22 rimbalzi (di cui 13 in attacco).

Lungo moderno con buone mani e letture, Cocco è sicuramente un giocatore di energia e durezza che darà una gran mano in allenamento, si farà trovare pronto nelle occasioni in cui verrà chiamato in causa da coach Ghizzinardi ma sarà anche un’importante aggiunta anche per l’Under 20 arancioblù. “Siamo molto felici di aver finalizzato l’innesto di Cocco – commenta l’Amministratore Unico Altero Lardinelli –. Siamo sicuri di aver portato a Jesi un ragazzo di belle prospettive ma che saprà già dare il suo contributo durante tutta la settimana cestistica. Inoltre, aggiungendo Daniele, continuiamo a puntare sui giovani innestando un profilo importante per la nostra Under 20, una formazione già di alto valore, come dimostrato anche lo scorso anno, che, in questa stagione, può puntare a centrare la qualificazione alle Finali Nazionali di categoria”.

“Sono veramente entusiasta di entrare a far parte dell’Aurora Basket – commenta il lungo abruzzese –. Sono sicuro che sarà un’esperienza che mi aiuterà a crescere, anche dal punto di vista personale. Inoltre, durante la settimana di allenamento mi è piaciuto molto il clima che ho trovato. Non vedo l’ora di iniziare!”

Per questa nuova avventura in maglia aurorina Cocco ha scelto di vestire la casacca arancioblù numero 34

–

Uff stampa Aurora Basket Jesi