La S.S. Felice Scandone Avellino comunica di aver aggregato alla prima squadra l’ala piccola italiana, classe 2002, Lorenzo De Blasi. Under di prospettiva, di 192 cm per 80 kg, ha iniziato proprio con le giovanili della Scandone e con il Basket Club Irpinia in Serie C Gold. Proseguirà con la prima squadra il suo percorso di crescita, esordendo in Serie B.

FONTE: Uff. Stampa S.S. Felice Scandone Avellino