SERIE B UFFICIALE – Avellino scatenata, ingaggiato anche Burini

L’ASD Del Fes Avellino è lieta di comunicare di aver raggiunto l’accordo con il giocatore Federico Burini, classe 1993, 190cm per 96 kg, che sarà il playmaker biancoverde nella prossima stagione sportiva.

Dopo una lunga carriera che lo vede tra le tante con la canottiera di Perugia, Campli, e Civitanova approda alla Pallacanestro Andrea Pasca Nardò dove è protagonista nella stagione 2020/2021 della storica promozione in serie A2.

Dopo l’avventura ad Omegna si trasferisce alla TecnoSwitch Ruvo di Puglia terminando la regular season con 9.69 punti di media e 3.76 assist.

Nei playoff contro Fabriano migliora le sue statistiche realizzando una media di 12.33 punti e 4.33 assist.

“Sono molto felice di giocare per una piazza storica e prestigiosa come Avellino. – dichiara Federico Burini – Ringrazio la società e lo staff tecnico. Sono molto carico e motivato di cominciare questa nuova avventura. La mia speranza, insieme alla squadra, è riportare più entusiasmo possibile all’Avellino del basket per rivedere il Pala del Mauro pieno.”

“All’inizio del mercato il nostro obiettivo era avere un playmaker affidabile e Burini ha le caratteriste tecniche e l’esperienza che volevamo per guidare la nostra squadra” dichiara il GM Antonello Nevola

