SERIE B UFFICIALE – Azzaro è la prima pedina del nuovo Golfo Piombino

La prima mossa del Golfo, per la formazione della squadra che affronterà il prossimo campionato di B nazionale, è Alessandro Azzaro. Quindi per lui seconda stagione in gialloblu, con la speranza che sia un annata meno sfortunata della precedente, dove era stato frenato da vari problemi fisici. Giocatore non appariscente, ma essenziale sia in campo che nello spogliatoio. In campo non ha segnato molto nell’ultima stagione, ma ha messo in mostra un tiro da tre di notevole qualità, è infatti un eccellente 42% la sua percentuale di realizzazione. Ma il dato che salta di più all’occhio e che fa capire come Alessandro svolga una funzione di equilibratore nella squadra, dando maggiore solidità difensiva, è il dato riguardante il plus minus, ovvero la differenza fra punti fatti e punti subiti, quando lui era in campo. Bene, in questo contesto, è stato il secondo miglior giocatore della squadra. Per lui buonissimo anche il lavoro ai rimbalzi, con 6 di media in stagione.

Le sue parole dopo la conferma: “Non ci ho pensato un attimo ad accettare di rimanere, per società, ambiente, allenatore, staff e per come si vive in città, spero di poter portare molto più apporto dell’anno scorso. Per il resto ripartiamo da dove ci eravamo lasciati, grande entusiasmo e voglia di divertirsi.”

Grande fiducia in lui ripone coach Cagnazzo, queste le sue parole: “Sono molto felice di ripartire da lui, è un ragazzo che ha dimostrato, in tutta la stagione, il suo attaccamento alla maglia, la sua disponibilità e le sue qualità. È stata una pedina determinante, nella costruzione del gruppo, nel dare serenità al nostro lavoro e quindi nella conquista della B1. Lo ha fatto, sacrificandosi per il gruppo, anche quando è sceso in campo in condizioni non ottimali, dando sempre il suo contributo e non tirandosi mai indietro.”

UFF. STAMPA BASKET GOLFO PIOMBINO