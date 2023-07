SERIE B UFFICIALE – Bakery Piacenza annuncia Jure Besedic

La Bakery Basket Piacenza annuncia Jure Besedic come neoacquisto per questa nuova stagione di Serie B Nazionale Old Wild West 2023/24, sloveno nato il 12/04/1992 ala/centro di 207 cm per 113 kg.

Cresce nelle giovanili dell’Helios Domzale, nel 2011 disputa l’Europeo Under 20 con la maglia della nazionale slovena. Nella stagione 2014/15 gioca da professionista nel KK Splosna PlovbaPortoroz nel campionato massimo nazionale con il quale viene riconfermato anche per la stagione successiva.Nel campionato 2016/17 arriva a gennaio nella società Angri Pallacanestro in Serie C Silver.

Durante la stagione 2017/18 torna nella sua Helios Domzale trascorrendo anche i successivi due campionati, come successiva esperienza si trasferisce nel campionato bosniaco alla Bosna Royal e torna successivamente nel primo campionato sloveno con Hopsi Polzela trascorrendo le stagioni 2021/22 (11.7 PPG) e 2022/23 (10.1 PPG).

Il Neoacquisto Jure Besedic:“I talk with coach and we have the same interest and now we are on the same page. He told me what he expect form me and i thinki can give my team the best. I have good feeling for the season. And i will do my best to help coach and all the team to achieve this.”

Traduzione:“Ho parlato con l’allenatore e abbiamo lo stesso interesse. Mi ha detto cosa si aspetta da me e penso di poter dare il meglio alla mia squadra. Ho buone sensazioni per la stagione. E farò del mio meglio per aiutare l’allenatore e tutta la squadra a raggiungere questo obiettivo.”

Coach Conti:“Jure è un ragazzo esperto che sa giocare a pallacanestro per sé e per la squadra, essendo, nonostante la stazza , anche un eccellente passatore.Dovrà essere bravo ad abituarsi velocemente al nostro campionato e noi faremo di tutto perché il suo innesto possa essere virtuoso per la Bakery.Besedic non ha avuto esitazioni a venire con voglia ed entusiasmo a Piacenza, e questo per noi è significativo.”

UFF.STAMPA BAKERY PIACENZA