SERIE B UFFICIALE – Bakery Piacenza annuncia Kirill Korsunov

Kirill Korsunov ala di 201 cm nato il 09/01/2000. Ha iniziato la sua carriera nel settore giovanile della Don Bosco Livorno ed è rimasto in terra Toscana fino al 2020 quando ha disputato con la Labronica il campionato di serie C Gold. La stagione successiva arriva il momento di fare il grande salto nella terza categoria Nazionale. La prima esperienza di Serie B Old Wild West l’ha fatto vestendo la maglia della Ju.Vi Cremona per poi spostarsi a gennaio con il mercato di riparazione a Cecina. Con la Sintecnica ha realizzato 100 punti tra regular season e playout mantenendo una media costante di 5,6 pt. a partita. Nell’ultima stagione Kirill ha giocato sul parquet marchigiano della Sutor Montegranaro, alla corte di coach Cagnazzo ha conquistato ottime percentuali dalla lunetta e dall’area, confermando l’ottimo percorso di crescita.

Simone Zamboni: “L’ultimo inserimento in ordine cronologico è Kirill, potrà giocare sia da 3 che completare il reparto dei lunghi. Korsunov è un ragazzo molto interessante visa la sua fase di crescita. Sia a Cecina che a Montegranaro ha fatto un percorso in evoluzione, ha aumentato il minutaggio e il rendimento. Ci aspettiamo che faccia molto bene, vogliamo vederlo crescere, può essere un giocatore molto interessante per la squadra.”

Kirill Korsunov: “Sono molto contento dei far parte del roster Bakery, è una società che ha sempre fatto bene, non vedo l’ora d’iniziare. Sono molto motivato, voglio migliorare il più possibile durante questa stagione. Siamo una squadra molto giovane dovremo metterci tanta energia. Voglio salutare tutti i tifosi biancorossi, vi aspettiamo al PalaBakery!”

Uff.Stampa Bakery Piacenza