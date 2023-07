SERIE B UFFICIALE – Bakery Piacenza conferma Zakaria El Agbani

La Bakery Basket Piacenza è lieta di annunciare che la guardia classe 2001 Zakaria El Agbani, prodotto del nostro settore giovanile,si appresterà a disputare la sua settima stagione in Biancorosso.

Cresciuto 11 anni nel nostro settore giovanile, all’età di 17 anni si siede sulla panchina della Prima Squadra nella stagione 2017/18. Due anni dopo fa il suo esordio in Serie B sotto l’ala di coach Federico Campanella, rimanendo nel roster fino alla stagione in Serie A2 2021/22. Il campionato seguente visti i risultati arriva la riconferma da parte di coach Marco Del Re dimostrando di meritarsi il rinnovo con la società (3.1 PPG e 1.8 rimbalzi di media nello scorso campionato) anche per questa stagione di Serie B Nazionale Old Wild West 2023/24 con coach Conti.

Nella sua giovane carriera può vantare 2 stagioni di Serie A2, 3 stagioni di Serie B, 2 SuperCoppe di Serie B e 1 Promozione nella seconda categoria nazionale. Vince nella stagione 2020/21 una Coppa Italia di Serie B e la promozione in Serie A2.

PRESIDENTESSA CATERINA ZANARDI:

“Non si tratta ‘solo’ di un atleta. Si parla di una vicinanza, una crescita, una condivisione, una famiglia. La sua, la mia, la nostra comune .. la Bakery. Si parla di sacrificio; che un ragazzo come lui ha affrontato, accettato a testa bassa con tanta determinazione e tanto cuore con risultati che arrivano anno dopo anno. Un abbraccio a Zak di nuovo con noi, schierato ancora una volta al nostro fianco. Sono certa sarà una stagione che lo vedrà sempre più protagonista.”

ZAKARIA EL AGBANI, riconfermato con noi per la settima stagione consecutiva:

“Sono molto entusiasta della fiducia che mi è stata rinnovata per questa nuova stagione. Ormai è l’undicesimo anno che sono in questa famiglia e penso che il percorso di crescita e la costanza stiano dando i loro frutti. Il progetto che mi è stato presentato è molto interessante e stimolante allo stesso tempo, proprio per questo daremo e darò tutto per raggiungere il nostro obiettivo. Ringrazio Caterina Zanardi, Simone Zamboni e coach Augusto conti per l’opportunità. Forza Bakery!”

Buona stagione in Biancorosso!

Ufficio stampa Bakery Basket Piacenza