SERIE B UFFICIALE – Bakery Piacenza firma Mattia Mastroianni

La Bakery Basket Piacenza annuncia l’acquisto di Mattia Mastroianni per questa nuova stagione di Serie B Nazionale OldWild West 2023/24, nato a Napoli il 06/03/1994 ala di 203 cm per 93 kg.

Comincia il percorso nella sua città natale, Napoli, successivamente si trasferisce a Chieti nella stagione 2012/13 dove si mette subito in mostra, poi a seguire gioca con Castelfiorentino (2013/14), Martina Franca (2014/15) e Falconara(2015/16) prima di ritornare a Napoli nella stagione 2016/17 dove, insieme a coach Ponticiello, vive una grandissima annata conquistando la promozione in A2 con una media di 10.5 PPG e vincendo la Coppa Italia. L’anno dopo resta in Campania, nel 2018/19 gioca prima con Reggio Calabria e poi con Orzinuovi dove conquista un’altra promozione in A2. Nel 2019/20 viveun’altra grande stagione nella Citysightseeing Palestrinamantenendo una media di 10.05 PPG, nella stagione successiva gioca nella Virtus Kleb Ragusa confermandosi protagonista con una media di 17, 3 PPG. Nel campionato 2021/22 viene chiamato nel roster della Tecnoswitch Ruvo di Puglia (10.5 PPG). La scorsa stagione la inizia nella Liofilchem Roseto trasferendosi nel febbraio 2023 nella formazione della società Lars Virtus Arechi Salerno.

NUOVO BIANCOROSSO MATTIA MASTROIANNI:“Sono molto contento per questa nuova stagione a Piacenza, in una grande squadra con grande tradizione. Coach Conti mi ha spiegato il progetto tecnico con un entusiasmo e una chiarezza che mi hanno immediatamente coinvolto. Affronteremo un campionato nuovo e prestigioso, sarà una stagione avvincente, c’è tanta voglia di fare bene. Il mio impegno sarà totale. Il sostegno dei tifosi sarà determinante.”

COACH CONTI:“Siamo contenti che anche Mattia abbia voluto fortemente arrivare a Piacenza, in una squadra molto giovane la sua esperienza tecnica ed emotiva penso che sarà di grande aiuto per tutti i ragazzi e tecnicamente la sua doppia dimensione darà differenti soluzioni nel reparto lunghi”

UFF.STAMPA BAKERY PIACENZA