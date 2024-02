SERIE B UFFICIALE – Bakery Piacenza si accorda con Matteo Zanetti

La Bakery Basket Piacenza comunica di aver ingaggiato sino al termine della stagione di Serie B Nazionale Lnp Old Wild West 2023/2024, l’ala Matteo Zanetti. Nato il 22 agosto 2001, bolognese scuola Fortitudo, arriva dal Teramo a Spicchi con cui stava giocando in Serie B Interregionale con 13.3 punti di media in 22 presenze ed un high di 27. Dopo aver completato la trafila giovanile in Fortitudo, aggregato nel contempo per due anni alla S.G. Fortitudo militante in Serie C Silver, nel 2019/20 al Basket Ravenna in Serie A2. L’anno dopo disputa per la prima volta il campionato di Serie B giocando per l’Andrea Costa Imola. Nell’estate 2021 si trasferisce in Sicilia, ancora in cadetteria, dove rimane due stagioni indossando le casacche prima della Cestistica Torrenovese e poi del Kleb Ragusa. A Torrenova fa segnare 7.9 punti di media, con un high di 21, e 11.3 punti soltanto nei playoff. Invece a Ragusa segna 7.1 punti ad allacciata di scarpe con un massimo di 27.

Già presente in tribuna domenica in occasione della vittoria contro la Gema Montecatini, è sin da ora disponibile ed arruolabile per coach Giorgio Salvemini. Per Matteo l’avventura in biancorosso rappresenta una grande opportunità per la sua carriera. «Sono molto contento ed onorato di essere arrivato a Piacenza – le prime parole dell’ala bolognese –. Sono pronto ad iniziare ad allenarmi con la squadra, a mettermi a disposizione dell’allenatore, e non vedo l’ora di giocare con la nuova maglia».

Uff stampa Bakery Piacenza