SERIE B UFFICIALE – Benites resta a San Miniato

Era uno dei nomi più attesi in questi giorni e il CDA Etrusca comunica proprio in queste ore che Alberto Benites sarà ancora un giocatore della Blukart per la stagione 2020/2021. Una conferma importante quella di Benites, capitano e guida della squadra che ha chiuso il campionato a fine febbraio in testa al campionato, alle porte delle Final Eight di Coppa Italia. “Ben”, classe 1997, ormai sanminiatese di adozione, è alla quinta stagione in maglia Etrusca ed è diventato un beniamino del pubblico della Rocca, per il carisma, la caparbia e la perseveranza che sono da esempio per tutti i ragazzi del settore giovanile biancorosso. Benites incarna i valori che in questi anni la squadra ha rappresentato nel panorama della serie B nazionale e quei valori che la dirigenza e lo staff tecnico cercano in tutti i giocatori che devono vestire la maglia Etrusca: grande dedizione al lavoro, capacità di supportare i compagni sempre e comunque, insieme a correttezza e lealtà, dentro e fuori dal campo. Oltre alle doti umane Benites ha dimostrato in queste stagioni una grande crescita tecnica, che lo ha portato ad essere un giocatore inamovibile nel roster di coach Barsotti. “Ho scelto ancora una volta l’Etrusca a occhi chiusi, perchè qui mi sento a casa e devo molto a questo ambiente” le parole del capitano Alberto Benites “In questi anni questa società mi ha dato tanto e ogni anno ho cercato di ricambiare al massimo in campo e fuori dal campo: anche in un momento complesso come quello che stiamo vivendo, la società ha impostato una programmazione seria, che mi ha permesso di progettare il mio futuro in sicurezza. Anche per questo abbiamo ripreso il lavoro fisico e tecnico a livello individuale per farci trovare pronti quando inizierà il campionato: l’avventura che abbiamo vissuto la scorsa stagione, interrotta bruscamente, è ancora nei cuori di tutti noi e vogliamo tutti ripartire da lì. Voglio ringraziare la società che sta dando continuità a quello che abbiamo iniziato lo scorso anno, perché questo è un gruppo con dei valori umani sopra la media ed è un piacere lavorare con loro. Mi dispiace che qualcuno purtroppo non potrà rimanere e da capitano voglio pubblicamente ringraziarlo per tutto quello che ci ha dato la scorsa stagione. Ora aspettiamo solo la data ufficiale per ripartire e per tornare a vivere emozioni insieme al Fontevivo”.

Inizia quindi a prendere forma il roster dell’Etrusca 2020/2021, in segno di forte continuità con la stagione interrotta, con il nome di Benites che si aggiunge a quelli di Neri, Capozio, Tozzi, Regoli e Ciano.

FONTE: Uff. Stampa Etrusca Basket San Miniato