L’Oleggio Magic Basket comunica che per la prossima stagione 2020/2021 Daniele Benzoni non indosserà più la divisa degli Squali.

Benzoni ha chiuso la sua stagione biancorossa con 15.2 punti di media a partita, 5.5 rimbalzi e 1.7 assist. La società ringrazia Daniele per la sua professionalità e per aver contribuito a essere riferimento per i compagni. A lui i migliori auguri per la prossima avventura cestistica.

FONTE: Uff. Stampa OMB