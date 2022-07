SERIE B UFFICIALE – Bergamo conferma per un altro anno Guglielmo Sodero

Altra riconferma in casa BB14, Gugliemo Sodero è il primo senior del Roster giallonero. Guardia alto 191 cm, Guglielmo è arrivato lo scorso anno a Bergamo dopo la stagione in A2 a Chieti e si è rivelato una pedina preziosa nell’arco della stagione. Guglielmo è un difensore intenso, con grande capacità nel mettere pressione al proprio avversario, con una mano educata in attacco, se in giornata è un cecchino.Gugliemo SODERO (Guardia BB14): “Sono entusiasta e orgoglioso di poter rappresentare ancora un anno la BB14 ed i suoi tifosi. Credo fortemente nel progetto e ho ormai un forte legame affettivo con la città ed i suoi abitanti. Darò tutto me stesso per poter raggiungere gli obiettivi prefissati con lo staff e la società. Ci vediamo presto al palazzetto”.

Uff stampa BB14