SERIE B UFFICIALE – Bergamo e Isotta avanti insieme

By

Prime conferme in casa BB14, Nicolò Isotta resta a Bergamo. Play di 191 cm, prodotto del vivaio Bluorobica, Nicolò vuole continuare a stupire e a stupirsi. In ogni campionato disputato con la casacca bluarancio, nonostante l’asticella si alzasse, si è sempre dimostrato all’altezza della situazione. Questo per lui potrebbe essere l’anno della consacrazione?

Nicolò ISOTTA (Play BB14): “Ho deciso di rimanere a Bergamo nonostante le possibilità di giocare in categorie superiori siano arrivate. Ho ancora da dare ai tifosi orobici prima di salutare”.

Uff.Stampa BB14