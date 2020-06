SERIE B UFFICIALE – Bernareggio – Aliou Ka, terzo anno insieme

PALLACANESTRO BERNAREGGIO 99 è felice di comunicare che per la terza stagione consecutiva il giocatore Alioune Ka farà parte del gruppo Reds.

Ka, centro classe 1999, è reduce da due annate di grandi miglioramenti dopo esser arrivato a Bernareggio dal campionato di Promozione da Monza ed essendosi conquistato anche dei minuti in campo nello scorso campionato di serie B.

“Sono molto felice di rimanere a Bernareggio per continuare questo percorso di crescita e sono molto grato per l’opportunità sia a coach Cardani che al patron Bardotti. Spero di poter ripagare questa fiducia che ripongono in me.” – le parole di Ka.

“Aliou deve continuare a conferma la crescita che ha fatto vedere in questi due anni e dev’essere in grado di aumentare l’apporto alla squadra in termine di minutaglie rendendolo costante”- ha dichiarato coach Cardani.

Ufficio Stampa Pall. Bernareggio 99