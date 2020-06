SERIE B UFFICIALE – Bernareggio conferma Laudoni

PALLACANESTRO BERNAREGGIO 99 è fiera di annunciare che, forte dell’estensione contrattuale firmata lo scorso anno, anche per la prossima stagione Stefano Laudoni farà parte della squadra reds.

Il numero 8 della Vaporart lo scorso anno ha messo insieme numeri da urlo con 18.3 ppg che lo hanno proiettato nella top 3 dei migliori marcatori del girone B.

“Prima di tutto voglio iniziare da quanto sia contento di continuare con la Pallacanestro Bernareggio 99 che, come ho già detto anche in passato, sento come casa.”– racconta lo stesso Stefano– “Ho anche cominciato a fare il camp coi bambini! Sono veramente contento di tutto, ci è rimasto l’amaro in bocca dopo lo stop per il campionato incredibile che stavamo facendo da primi della classe. Ci sono i presupposti per fare anche meglio, non vedo l’ora di rivedere il nostro palazzetto pieno con tutti i nostri tifosi, sesto uomo in campo. Quest’avventura continua con un sorriso enorme e sono carico per ricominciare”.

FONTE: Ufficio Stampa Pall. Bernareggio 99