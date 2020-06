SERIE B UFFICIALE – Bernareggio e capitan Baldini ancora insieme

PALLACANESTRO BERNAREGGIO 99 comunica che per la stagione 2020/2021 il

capitano Giacomo Baldini guiderà ancora in campo la truppa reds. Accordo annuale

per il numero 28 genovese.

Giacomo, classe 1996, durante la stagione ha chiuso in doppia cifra con 11.8 ppg

dimostrando capacità di resilienza e tenacia fondamentali per il suo ruolo.

“Sono molto contento di continuare qui a Bernareggio una società solida che negli anni

ha dimostrato di riuscire ad arrivare tra le prime della classe nel campionato di serie B.

Sono molto carico per la prossima stagione visto la situazione che si è creata nella

scorsa, sarà difficile ripetere ciò che abbiamo fatto ma sono sicuro che la squadra avrà

tutte le carte in regola per affrontare al meglio l’ inizio della nuova stagione”.- ha

raccontato lo stesso capitan Baldini.

–

Ufficio Stampa PALLACANESTRO BERNAREGGIO 99