SERIE B UFFICIALE – Bernareggio e coach Cardani insieme fino al 2024

PALLACANESTRO BERNAREGGIO 99 è lieta di poter annunciare il raggiungimento dell’accordo per il prolungamento del contratto con coach Marco Cardani.

Il nuovo contratto avrà durata quadriennale certificando sempre di più l’unità d’intenti tra il coach e la società reds.

“Sono molto contento perché penso che in serie B oggi ci siano poche società serie, organizzate e che ti permettano di allenarti come alla Pallacanestro Bernareggio 99.

L’ambiente è stato fondamentale facendomi sentire a casa anche quando ero a “metà” con Olimpia Milano e sono felice di poter continuare a frequentare tutte le persone che sono attorno alla società. Un ringraziamento speciale al patron Max Bardotti per la fiducia dimostratami con un contratto così lungo ed importante in un periodo in cui per tutti ci sono problemi dovuti all’emergenza ed in un momento come questo ricevere un’offerta così importante e duratura non è davvero da tutti”- le parole del coach.

