SERIE B UFFICIALE – Bernareggio ingaggia l’under Kiryl Tsetserukou

PALLACANESTRO BERNAREGGIO 99 annuncia di aver raggiunto un accordo per aggiudicarsi le prestazioni sportive per il 2020/2021 del giocatore Kiryl Tsetserukou.

Tsetserukou, classe 2001 di 201 cm, ha cominciato la sua carriera cestistica in Italia nelle giovanile di Vado Ligure. Nella stagione 2016-2017 si alterna tra U16 e U18 Eccellenza, mentre la stagione successiva fa il suo esordio tra i grandi, in C Silver, segnando, nel suo ultimo anno, 13,1 punti di media in C Silver e a 20 di media in Under 18.

La scorsa stagione con la maglia della Gimar Lecco, nel girone B di serie B, ha messo insieme 5.1 ppg e 3.3 rimbalzi.

“Per me è un gran piacere poter giocare il prossimo anno qui a Bernareggio. Voglio migliorare sia individualmente che nel gioco di squadra. Cercheremo di vincere il più possibile sia con la serie B che con l’Under 20 eccellenza”- racconta lo stesso Kiryl.

“Tstetserukou è un lungo moderno che ha debuttato in B nell’ultima stagione, con la maglia di Lecco, mettendo insieme cifre notevoli per la sua giovane età facendo vedere capacità sia fronte che spalle a canestro. Un ottimo atleta su cui lavoreremo per farne il miglior giocatore possibile” – ha dichiarato coach Cardani.

Ufficio Stampa Pallacanestro Bernareggio ’99