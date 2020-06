SERIE B UFFICIALE – Bernareggio prolunga con Radchenko

PALLACANESTRO BERNAREGGIO 99 comunica la continuazione per il secondo anno dell’accordo per le prestazioni sportive dell’atleta Vldayslav Radchenko.

Ala di 2 metri ucraina, classe 2001, ha completato la formazione italiana nelle giovanili di Santa Margherita Ligure, mettendosi in mostra anche in serie C. Nella scorsa stagione ha totalizzato 21 presenze alla sua prima stagione in serie B.

“Vorrei ringraziare la società per quest’accordo e cercherò di aiutare la squadra in ogni modo sperando di fare meglio rispetto allo scorso anno”– ha raccontato Vlady.

“Un ragazzo interessante che è migliorato molto alla sua prima vera stagione da senior dopo il percorso delle giovanili. Si è fatto trovare pronto in alcune partite soprattutto dal punto di vista difensivo . Sta lavorando molto anche in questo periodo per migliorare e ci aspettiamo tanto da lui per la prossima stagione perché, a livello atletico, di giocatori come lui in serie B non ce ne sono molti” – il commento di coach Cardani.

FONTE: Uff. Stampa Pall. Bernareggio 99