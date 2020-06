SERIE B UFFICIALE – Bernareggio rinnova con Max Giorgetti

PALLACANESTRO BERNAREGGIO 99 e Massimo Giorgetti ancora insieme anche nella stagione 2020/2021.

Max, classe 2002, è stato confermato in squadra dopo una prima stagione vissuta tra i senior lo scorso anno dopo essere uscito dai settori giovanili di Urania e Olimpia Milano.

“Max è arrivato sicuramente indietro dal punto di vista fisico e tecnico lavorando duramente per colmare questo gap. I risultati si sono visti soprattutto a livello giovanile, dove è passato dal giocare poco all’essere insostituibile con l’U18, ma anche con la prima squadra ha preso consapevolezza dei suoi mezzi allenandosi con la squadra e vedendo il campo. L’obiettivo della prossima stagione dovrà essere quello di guadagnarsi il posto in rotazione” – le parole di Cardani.

“Sono molto felice di poter continuare a giocare un altro anno qui a Bernareggio in serie B perché la scorsa stagione mi sono trovato bene e sicuramente mi impegnerò per poter dare il mio contributo in questa categoria”- racconta un soddisfatto Giorgetti.

