SERIE B UFFICIALE – Bertocco firma con la Sangiorgese

Altro innesto di spessore per la Sangio che con Nicolò Bertocco, ala, classe 1995 trova una pedina importante per dare ancora più linfa all’attacco blu arancio. Ottimo realizzatore, lo scorso anno a Teramo impiegato mediamente 28,4 minuti ha messo a referto 11,8 punti, 4,5 rimbalzi ed un assist. Cresciuto nelle giovanili della Spal e successivamente nella Pallacanestro Reggiana, ha maturato molta esperienza in questi anni in serie B diventando certamente uno dei profili più ambiti della categoria. I suoi punti di forza sono l’energia e il lavoro quotidiano in palestra che fanno di lui un giocatore molto combattivo.

Sentiamo le sue prime impressioni :

Mi sento bene e molto carico per questa nuova avventura. Ho trovato un ambiente ambizioso e positivo che mi ha trasmesso ottime sensazioni. L’ interesse del club mi ha spinto a scegliere questa squadra e parlando con Davide mi sono trovato subito bene sposando a pieno il progetto. Mi aspetto una stagione positiva e non vedo l’ ora di iniziare.

Sentiamo il coach Davide Roncari :

Nico è una pedina importante nel nostro scacchiere. Giocatore che può prendere tanti vantaggi per se è per gli altri con la palla in mano. Conosce bene la categoria e sono felice che abbia deciso di mettersi in gioco qui da noi, avevamo bisogno di un giocatore con le sue caratteristiche.

M. Lini