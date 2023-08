SERIE B UFFICIALE – Biagio Sergio resta alla Juvecaserta

Il capitano torna a difendere l’area colorata bianconera. Biagio Sergio sarà un giocatore della Ble Decò Juvecaserta 2021 anche nell’annata 2023/2024, indossando di nuovo il #32. Pivot con mano educata, caparbio a rimbalzo e tosto in difesa, porterà alla causa di coach Luise la sua esperienza e la sua leadership, che già nello scorso campionato ha messo in evidenza con i gradi di capitano sul petto. Nato a Maddaloni il 16 giugno 1986, è cresciuto nel settore giovanile della locale formazione con cui ha esordito in B2 nella stagione 2006/2007. Un biennio a Campobasso con promozione dalla C alla DNB, quindi Benevento e due stagioni a Vasto, con altra promozione dalla C alla B. Nel 2014/2015 si divide tra San Michele Maddaloni e Mens Sana Siena, affermandosi in serie B, categoria che lo vedrà protagonista negli anni successivi. Prima in quel di Scafati, poi un anno e mezzo a Cassino, quindi la Flavor Milano. Nel 2018/19, la chiamata della Juvecaserta, sempre in Serie B. Due anni alla Partenope Napoli, quindi a Taranto, prima del ritorno in bianconero dello scorso anno. In maglia Ble Decò, in 29 gare sul parquet, mette insieme 5.8 punti a serata, accompagnati da 5 rimbalzi e 1.3 assist, il tutto con il 55% da due, il 25% da tre e 89.8% dalla linea del tiro libero.