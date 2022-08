SERIE B UFFICIALE – Bisceglie conferma Alessandro Mastrodonato

Un biscegliese ancora in prima squadra. Alessandro Mastrodonato continuerà a vestire la canotta dei Lions: il play-guardia classe 2004 (180 cm per 70 kg) ha trovato il modo di rendersi utilissimo alla causa nell’ultima annata della compagine nerazzurra, accompagnando al gran lavoro in palestra al fianco dei compagni un rendimento generoso nelle occasioni in cui è stato chiamato a dare il suo contributo.

L’esterno 18enne ha messo insieme un discreto minutaggio nelle 14 partite tra campionato, playoff e Final Eight di Coppa Italia nelle quali coach Luciano Nunzi lo ha schierato sul parquet, con una media di oltre 4 minuti di utilizzo. L’abnegazione e la capacità di mettersi al servizio del progetto tecnico nerazzurro rendono Mastrodonato un tassello prezioso e di valore per il team.

L’organico dei Lions Bisceglie per la stagione 2022-23 è pertanto composto, al momento, dai cinque riconfermati (oltre ad Alessandro Mastrodonato il capitano Filiberto Dri, il centro Marcelo Dip, il playmaker Gabriel Dron e l’ala Davide Vavoli) e da cinque volti nuovi: Matteo Bini, Stefano Borsato, Raphael Chiti, Marco Pieri e Armando Verazzo. Il raduno del team è previsto nel pomeriggio di domenica 21 agosto e sarà, come da tradizione, aperto ai sostenitori nerazzurri ed agli appassionati.

______________



SETTORE COMUNICAZIONE LIONS BISCEGLIE – Responsabile: VITO TROILO