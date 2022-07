SERIE B UFFICIALE – Bisceglie conferma Davide Vavoli

Le sue giocate, spesso frutto di grande atletismo, hanno strappato applausi scroscianti da parte del pubblico sugli spalti del PalaDolmen e non solo. Davide Vavoli sarà ancora protagonista con la divisa dei Lions Bisceglie: l’ala nata nel 2001 (198 cm per 90 kg) avrà modo di mettere ancora il suo talento al servizio del progetto tecnico di coach Luciano Nunzi.

L’obiettivo è dare anche maggiore vigore al lusinghiero impatto con la realtà del campionato di Serie B già mostrato nell’ultima annata: 17.6 minuti, 7.23 punti, 4.8 rimbalzi di media con il 59% nel tiro da due per l’ex Ravenna, il cui progressivo miglioramento individuale si è tradotto in benefici per il rendimento della squadra. La dirigenza biscegliese ha puntato senza esitazioni sul giocatore, che si è mostrato prezioso sotto il profilo tattico in virtù delle sue caratteristiche e di una spiccata duttilità.

Con la conferma di Davide Vavoli il numero di componenti ufficializzati dai Lions Bisceglie per l’organico della prima squadra 2022-23 è salito a tre: l’elenco comprende anche il capitano Filiberto Dri e il playmaker Gabriel Dron. L’allestimento del roster procede speditamente, in attesa dell’inizio del lavoro precampionato, come da tradizione collocato dopo Ferragosto.

SETTORE COMUNICAZIONE LIONS BISCEGLIE – Responsabile: VITO TROILO